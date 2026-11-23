El entrenador confía en recuperar a Gianluca Lapadula, Horacio Calcaterra, Jorge Murrugarra y César Inga para la serie que definirá al finalista de la Liga 1 2026.

Universitario de Deportes tendrá una nueva oportunidad para reivindicarse frente a Sport Huancayo, luego de caer goleado por 4-0 en el cierre del Torneo Clausura 2026. Pese al resultado, el entrenador Fabián Bustos se mostró confiado en que el equipo crema mostrará otra cara durante las semifinales de los playoffs de la Liga 1.

El técnico reconoció que sus dirigidos tuvieron dificultades para contener al conjunto huancaíno y no estuvieron a la altura en varios pasajes del encuentro. "Es un muy buen equipo, hoy no defendimos bien, no estuvimos bien en muchos pasajes. El próximo fin de semana es otra historia y buscaremos hacer un gran partido para empezar a acomodar la serie. El rival juega bien y es de cuidado", declaró.

BUSTOS ESPERA RECUPERAR A VARIOS JUGADORES

De cara al primer enfrentamiento contra el ‘Rojo Matador’, Bustos también se refirió a la situación física de algunos futbolistas que estuvieron ausentes en el cierre del Clausura. El estratega espera contar con la mayoría de su plantel para afrontar esta etapa decisiva.

Sobre Gianluca Lapadula, indicó que el delantero se sometió a una resonancia magnética y que su evolución es favorable. Asimismo, señaló que Jorge Murrugarra ya cumplió su suspensión, mientras que Horacio Calcaterra y César Inga continúan en proceso de recuperación.

FECHAS DE LA SEMIFINAL

Por otro lado, el encuentro de ida se disputará el domingo 29 de noviembre, a las 3:00 p. m., en el Estadio IPD de Huancayo. Por su parte, el compromiso de vuelta está programado para el viernes 4 de diciembre, a las 8:30 p. m., en el Estadio Monumental.