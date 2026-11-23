La Liga Profesional de Fútbol confirmó las fechas de los partidos de ida y vuelta que definirán al rival de Alianza Lima en la final nacional.

Sport Huancayo venció 4-1 a Universitario en la última fecha del Torneo Clausura. Con este resultado, el cuadro huancaíno se coronó campeón del certamen y accedió a las semifinales, donde volverá a enfrentar al actual tricampeón del fútbol peruano.

¿CUÁNDO SE VOLVERÁN A VER LAS CARAS?

La derrota fue dura para el equipo dirigido por Fabián Bustos. Por ello, la hinchada crema espera que el plantel muestre otra cara el domingo 29 de noviembre, cuando se dispute la semifinal de ida en el estadio IPD de Huancayo, según informó la Liga Profesional de Fútbol.

El partido de vuelta entre Universitario y Sport Huancayo se jugará el viernes 4 de diciembre a las 8:30 p. m. en el Estadio Monumental. Al término del encuentro se conocerá al equipo que enfrentará a Alianza Lima por el título de la Liga 1 2026.

Alianza Lima se prepara para la final mientras espera saber si se enfrentará a los cremas o al ‘Rojo Matador’. Los partidos que definirán al campeón nacional están programados para el martes 8 y el domingo 13 de diciembre. ¿Quién se quedará con el título de la Liga 1 2026?