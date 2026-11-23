El delantero argentino anotó de penal en el triunfo por 4-1 ante Cienciano, pero el resultado no fue suficiente para que los rimenses alcanzaran las semifinales de la Liga 1 2026.

Pese a imponerse por 4-1 ante Cienciano en el Estadio Alberto Gallardo, el equipo rimense no consiguió clasificar a las semifinales y tampoco pudo quedarse con el Torneo Clausura, que finalmente obtuvo Sport Huancayo.

Uno de los protagonistas del encuentro fue Hernán Barcos, quien convirtió desde el punto de penal en la goleada frente al 'Papá'. Sin embargo, el delantero argentino-peruano reconoció su decepción por el desenlace de la campaña. "Triste por el final, pero se le cambió la cara y mejoró en el Clausura. Toca descansar y saber que cometimos algunos errores y se hizo hace que no alcance", manifestó.

CRISTAL DEJÓ ESCAPAR OPORTUNIDADES

El 'Pirata' señaló que Sporting Cristal tuvo posibilidades concretas de quedarse con el Torneo Clausura, pero no consiguió aprovecharlas. En ese sentido, recordó el empate que sufrió el equipo en los últimos minutos del encuentro disputado en Tarma, resultado que consideró determinante.

"Duele porque en algún momento dependía de nosotros. Perdimos chances y cuando dependes de los demás pasan estas cosas. El partido en Tarma fue fundamental porque nos empatan en el último minuto con una pelota aislada. Siempre se puede mejorar", sostuvo.

HABLÓ SOBRE SU CONTINUIDAD EN EL 2027

Por otro lado, el atacante de 42 años también se refirió a su futuro profesional y a la posibilidad de continuar vistiendo la camiseta de Sporting Cristal durante la próxima temporada. "Seguro vamos a hablar, pero mi contrato acaba en diciembre. Veremos qué es lo que quiere Cristal. Seguro jugará, por lo menos, un año más", expresó.