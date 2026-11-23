El lateral ecuatoriano llegó al conjunto albo tras dejar Universitario de Deportes. La institución confirmó que ambas partes acordaron poner fin al vínculo contractual.

El ecuatoriano José Carabalí puso fin a su etapa en Liga de Quito, equipo al que llegó luego de dejar Universitario de Deportes para afrontar la temporada 2026 y disputar los torneos locales e internacionales.

A través de sus redes sociales, el conjunto albo informó que la desvinculación se concretó de mutuo acuerdo. De esta manera, el lateral y carrilero por izquierda quedó libre para definir su futuro profesional.

La salida se produce luego de una campaña en la que Carabalí no consiguió títulos con el equipo. Sin embargo, la institución destacó su desempeño y le dedicó un mensaje de agradecimiento.

LIGA DE QUITO ANUNCIÓ SU SALIDA

"De mutuo acuerdo, ha dado por terminada la relación contractual con el futbolista José Carabalí", comunicó Liga de Quito mediante sus cuentas oficiales de Facebook, Instagram y X.

Asimismo, el club ecuatoriano reconoció la labor del jugador durante su permanencia en el equipo y le deseó lo mejor en sus próximos desafíos. "Agradecemos a José por el compromiso y profesionalismo demostrados durante su paso por nuestra institución y le deseamos éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales", añadió.