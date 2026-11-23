El volante de Cienciano termina contrato en diciembre y es uno de los objetivos del club celeste para la próxima temporada.

Sporting Cristal comenzó a planificar su plantel para la temporada 2027 y ya dio el primer paso para concretar una incorporación de jerarquía. Trascendió que el club celeste presentó una propuesta formal al mediocampista uruguayo Santiago Arias, quien actualmente juega en Cienciano y culmina su contrato en diciembre de este año.

El interés de los rimenses se produce luego de cerrar su participación en la Liga 1 sin conseguir el título del Torneo Clausura. Pese a golear a Cienciano, el equipo dirigido por Roberto Mosquera quedó sin posibilidades de alcanzar el campeonato tras la victoria de Sport Huancayo frente a Universitario. Ahora, la dirigencia concentra sus esfuerzos en reforzar el equipo.

Arias también despertó el interés de Melgar, que busca incorporarlo para la siguiente campaña. Sin embargo, la intención del futbolista uruguayo sería llegar a Sporting Cristal. De concretarse la operación, el mediocampista se convertiría en el primer refuerzo celeste para afrontar la Copa Sudamericana 2027, torneo en el que el club buscará alcanzar la fase de grupos.

TÁVARA SE IRÁ A ÁFRICA

Por otro lado, Sporting Cristal también tendrá que cubrir la salida de Martín Távara, quien confirmó que dejará la institución después de la victoria ante Cienciano. El volante tiene una oferta del fútbol africano y su próximo destino se conocería en las siguientes horas. Su partida representa otra tarea para la dirigencia celeste, que trabaja en la conformación del plantel para la próxima temporada.