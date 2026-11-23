Martín Távara habría definido su futuro y continuaría su carrera en el fútbol africano. El mediocampista peruano tendría todo listo para ser nuevo jugador del Atlético Petróleos de Luanda, conocido como Petro de Luanda, considerado uno de los clubes más importantes de Angola. La información fue difundida por el periodista Michael Xavier, de L1MAX, quien señaló que el futbolista firmaría un contrato por tres temporadas.

Con esta eventual transferencia, el volante pondría fin a una etapa de diez años en Sporting Cristal, institución con la que desarrolló gran parte de su carrera profesional. Su salida ya había sido anticipada por el propio jugador, quien anunció su despedida luego de la victoria del conjunto rimense frente a Cienciano, resultado que no fue suficiente para alcanzar el título nacional de la Liga 1 2026.

“Estoy cerrando una etapa con el club, una etapa de muchas cosas buenas. Y así como cometí mis errores, siempre los supe asumir. Muy contento con eso, por cómo terminé el año, con mi familia que siempre ha estado conmigo y a toda la hinchada. Ya luego se van a enterar”, manifestó Távara al confirmar que no continuaría en el equipo celeste. Su próximo destino sería Angola, donde afrontaría un nuevo desafío en el extranjero.

EL CLUB MÁS POPULAR DEL PAÍS

El Petro de Luanda fue fundado el 14 de enero de 1980 en la capital angoleña y es una de las instituciones más laureadas de su país, con 20 títulos de la Girabola, máxima categoría del fútbol nacional. Además, consiguió cinco campeonatos consecutivos entre las temporadas 2021-22 y 2025-26. El equipo disputa sus encuentros como local en el Estadio 11 de Noviembre y mantiene una presencia habitual en las competiciones continentales de África.