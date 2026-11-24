El equipo celeste busca renovar su mediocampo tras una temporada sin conseguir el título nacional. Además, varios futbolistas dejarían el plantel y otros se encuentran en negociaciones.

Tras cerrar el año sin poder conquistar el campeonato nacional, Sporting Cristal comenzó a evaluar posibles incorporaciones para la temporada 2027, donde uno de los nombres que aparecen como alternativas para fortalecer su plantilla es Renato Tapia.

La posibilidad de incorporar al volante peruano de 31 años que milita actualmente en el Al-Wasl de los Emiratos Árabes Unidos estaría relacionada con la eventual salida de Agustín Álvarez Wallace, quien llegó al conjunto rimense para disputar el Torneo Clausura, por el quién no ejecutarán la opción de compra.

Sin embargo, Cristal no sería el único club interesado en contar con los servicios de Tapia. Alianza Lima también estaría siguiendo la situación del mediocampista, quien podría tener su primera experiencia en la Liga1 si finalmente concreta su regreso al fútbol peruano.

RENATO TAPIA ES OPCIÓN PARA REFORZAR A CRISTAL

La posible llegada del 'Cabezón' fue mencionada por Denilson Barrenechea en el programa Estudio Fútbol, donde explicó que Sporting Cristal viene analizando alternativas para cubrir la posible salida de Álvarez Wallace. "Agustín Álvarez Wallace no continuaría en Sporting Cristal la próxima temporada. El club no ejercerá la opción de compra al Montevideo City Torque, además de estar viendo otras opciones. Renato Tapia aparece como una de ellas", comentó.

Asimismo, esta no sería una transferencia sencilla ya que el volante mantiene contrato con Al-Wasl hasta el 30 de junio de 2027, por lo que cualquier equipo interesado tendría que negociar su transferencia o esperar una eventual desvinculación.

CAMBIOS PARA EL 2027

Por otro lado, el equipo rimense también contempla salidas de futbolistas extranjeros y nacionales donde figuran los brasileños Gabriel Santana y Cristiano da Silva, el argentino Juan Cruz González.