Luego de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) resolviera a su favor la apelación presentada contra la Confederación Africana de Fútbol (CAF), Senegal fue ratificado como campeón de la Copa África de Naciones, dejando sin efecto la victoria administrativa a Marruecos por 3-0.

La controversia se remonta a la final disputada el 18 de enero en Rabat. Durante los últimos minutos del tiempo reglamentario, varios futbolistas senegaleses abandonaron momentáneamente el terreno de juego en señal de protesta por un penal cobrado a favor del conjunto marroquí. El capitán Sadio Mané permaneció en la cancha y, tras varios minutos de tensión, sus compañeros regresaron para continuar el partido.

En el lanzamiento desde los doce pasos, Brahim Díaz falló la oportunidad de darle el título a Marruecos. El encuentro se extendió hasta la prórroga, donde Pape Gueye anotó el único gol del compromiso y permitió que Senegal se impusiera por 1-0.

¿PORQUÉ EL TAS FALLÓ A FAVOR DE SENEGAL?

El TAS determinó que la decisión de reanudar el encuentro correspondía exclusivamente al árbitro. El organismo sostuvo que, cuando se retomó el partido, los futbolistas de ambos equipos se encontraban nuevamente en el campo y habían manifestado su disposición para continuar jugando.

Asimismo, el tribunal consideró que los artículos 82 y 84 del reglamento de la Copa África no eran aplicables a este escenario, “En conclusión, la Formación Arbitral considera que, al reanudar el encuentro, el árbitro no incurrió en ningún error de derecho”, indicó el TAS.

SENEGAL CONSERVA EL CAMPEONATO

Por otro lado, a pesar de la decisión, Senegal conserva oficialmente el título que consiguió en el terreno de juego, sin embargo las sanciones disciplinarias impuestas anteriormente a la Federación Senegalesa, al entrenador Pape Thiaw y a determinados futbolistas corresponden a procedimientos independientes.