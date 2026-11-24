La edición número 49 de la Copa América volverá a jugarse en territorio estadounidense. Los equipos de Concacaf obtendrán sus cupos a través de la Copa Oro 2027.

Estados Unidos volverá a albergar la Copa América en el año 2028, luego de que la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) acordaran extender su alianza estratégica para organizar conjuntamente la próxima edición.

El certamen se disputará del 9 de junio al 9 de julio de 2028 y reunirá a 16 selecciones nacionales: diez representantes de la CONMEBOL y seis equipos pertenecientes a Concacaf.

La competencia tendrá un calendario de 25 días y permitirá que las principales figuras del fútbol continental vuelvan a enfrentarse en territorio estadounidense y asi definir a un nuevo campeón continental.

¿CÓMO SE CLASIFICARAN LAS SELECCIONES DE CONCACAF?

Uno de los aspectos importantes de esta nueva edición será el proceso de clasificación de los seis representantes de Concacaf. Las selecciones de esta confederación conseguirán sus cupos por mérito deportivo a través de la Copa Oro 2027, que se desarrollará del 17 de junio al 11 de julio de ese año.

La continuidad del acuerdo entre ambas organizaciones busca fortalecer el fútbol en el continente y ofrecer mayores oportunidades competitivas a sus selecciones nacionales.

ALIANZA ESTRATÉGICA

El presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, destacó la importancia de este acuerdo y el regreso del torneo a Estados Unidos. "En 2028 volveremos a llevar esa pasión a Estados Unidos, reafirmando nuestra histórica alianza con Concacaf y el compromiso compartido de seguir impulsando el crecimiento del fútbol en todo el continente", señaló.