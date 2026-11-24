El equipo dirigido por José Mourinho remontó el marcador en el Santiago Bernabéu con goles de Valverde, Bellingham, Vinícius y un doblete de Mbappé.

Real Madrid consiguió una contundente victoria por 5-1 frente al PSV Eindhoven por la quinta jornada de la fase liga de la Champions League. El conjunto español comenzó en desventaja, pero reaccionó en el segundo tiempo y terminó imponiendo su superioridad en el estadio Santiago Bernabéu. Con este resultado, el equipo madridista mantuvo su puntaje perfecto en el torneo y reforzó su posición en lo más alto de la clasificación.

El conjunto neerlandés sorprendió durante la primera mitad con una propuesta ofensiva y una presión constante que complicó la salida de los locales. A los 30 minutos, Ivan Perisic abrió el marcador mediante un penal, luego de que el árbitro sancionara una infracción de Aurélien Tchouaméni dentro del área tras la revisión del VAR. El PSV estuvo cerca de ampliar su ventaja, mientras el Real Madrid mostraba dificultades para encontrar espacios.

La reacción madridista llegó después del descanso, cuando Mourinho realizó modificaciones que cambiaron el desarrollo del encuentro. Arda Güler asumió el control del mediocampo y participó en la jugada que terminó con el empate de Federico Valverde. Posteriormente, Jude Bellingham marcó el segundo con una espectacular volea y Kylian Mbappé amplió la diferencia con dos anotaciones. Vinícius Junior se encargó de cerrar la goleada con el quinto tanto, desatando la celebración de los aficionados.

DÉCIMA VICTORIA CONSECUTIVA

Con este triunfo, el Real Madrid alcanzó su décima victoria consecutiva en todas las competiciones y prolongó su buena campaña en la Champions League. Arda Güler destacó por su influencia en la remontada, al convertirse en el principal conductor del equipo durante el segundo tiempo. Por su parte, el PSV no pudo sostener el ritmo inicial y terminó sufriendo una derrota contundente en su visita al Bernabéu.