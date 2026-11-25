Alianza Lima informó mediante un comunicado en redes sociales que su entrenador, Pablo Guede, fue operado de emergencia debido a un cuadro de apendicitis aguda. La intervención quirúrgica se realizó después de la victoria del equipo blanquiazul frente a FC Cajamarca, partido disputado el último sábado en el estadio Alejandro Villanueva.

Mediante un comunicado, el club indicó que la operación fue exitosa y que el estratega argentino se encuentra estable en una clínica local. "De acuerdo con las indicaciones médicas, el profesor iniciará de inmediato su proceso de recuperación y se reincorporará a los entrenamientos del primer equipo en los próximos días", señaló.

¿QUIÉN ESTARÁ ENCARGADO DE LOS ENTRENAMIENTOS?

Ante la ausencia temporal de Pablo Guede, las prácticas del primer equipo estarán dirigidas por los integrantes de su comando técnico. El club aseguró que la planificación de los trabajos continuará sin modificaciones mientras el entrenador se recupera.

"Durante su ausencia, las sesiones de trabajo están a cargo de su comando técnico, manteniendo sin alteraciones la planificación establecida. El equipo está totalmente unido y comprometido con conseguir el objetivo principal que se trazó a inicios de año", indicó.

A LA ESPERA DE LA FINAL

Por otro lado, Alianza Lima disputará la final de la Liga 1 2026 frente al ganador de las semifinales entre Sport Huancayo y Universitario de Deportes. El conjunto blanquiazul espera llegar a esta instancia con su plantel preparado para afrontar la definición del campeonato.