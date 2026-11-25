Aunque el club no ejecutó la opción de compra de Cartagena, medios estadounidenses señalan que buscaría ampliar su vínculo por dos temporadas más.

Tras no lograr un buen cierre de temporada con el Orlando City de la MLS, donde quedaron eliminados de la Wild Card de la Conferencia Este en manos del FC Cincinnati, el volante peruano Wilder Cartagena tiene su futuro incierto de cara a la próxima temporada.

Según informaciones, el club habría decidido no ejercer la opción de compra automática por el volante, lo que dejaría en duda su continuidad en el elenco púrpura.

"El contrato del delantero Iván Angulo ha expirado, mientras que el club decidió no ejercer las opciones sobre el defensa Adrián Marín, el centrocampista Wilder Cartagena y el delantero Yutaro Tsukada. Actualmente, Orlando City se encuentra en negociaciones tanto con Angulo como con Cartagena respecto a un posible regreso en 2027", manifestó la institución.

ESTARÍAN EN NEGOCIACIONES

Según medios estadounidenses, el club tendría la intención de continuar su vínculo con el jugador peruano por dos temporadas más, aunque todavía no se ha especificado el aspecto económico del acuerdo.