El club arequipeño anunció la salida del arquero, quien fue parte del equipo que ganó el Torneo Apertura 2022 y alcanzó las semifinales de la Copa Sudamericana.

Melgar continúa definiendo su plantel para la temporada 2027 y anunció la salida del arquero Carlos Cáceda, quien dejará el equipo después de ocho temporadas. A través de sus redes sociales, el club arequipeño agradeció al guardameta por su profesionalismo y compromiso durante su etapa en la institución, con la que defendió el arco rojinegro durante varios años.

“Gracias por tu profesionalismo y compromiso al defender nuestro arco y este glorioso escudo durante ocho temporadas al pie del Misti”, publicó la institución. En el mismo mensaje, el equipo le deseó éxitos en sus próximos proyectos y se despidió del futbolista, conocido también como “Chani”.

Durante su paso por el “León del Sur”, Cáceda fue protagonista de importantes campañas. En 2022 conquistó el Torneo Apertura de la Liga1 y formó parte del plantel que llegó hasta las semifinales de la Copa Sudamericana. El arquero también cuenta con pasado en Universitario de Deportes y ahora deberá definir su futuro de cara al próximo año.

OTRAS SALIDAS DE MELGAR

La salida de Cáceda no es la única que afronta Melgar para el 2027. Alec Deneumostier, Jesús Alcántar y Marcos Portillo también dejarán el equipo. El cuadro arequipeño terminó tercero en la tabla acumulada de la Liga1 2026, con 58 puntos, resultado que le permitirá disputar la Copa Libertadores de la próxima temporada.