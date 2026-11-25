El Barcelona consiguió una contundente victoria por 4-1 frente al Sabah por la quinta jornada de la fase liga de la Champions League. El conjunto dirigido por Hansi Flick mostró su poderío ofensivo y sumó tres puntos importantes para acercarse a la clasificación directa a los octavos de final. Anthony Gordon fue el principal protagonista del encuentro al marcar dos goles, mientras que Karim Adeyemi y Gabriel Jesús también se hicieron presentes en el marcador.

El equipo azulgrana afrontó el compromiso con algunas modificaciones en su formación debido a la ausencia de Lamine Yamal, quien no viajó por molestias físicas. La primera ocasión de peligro fue para el conjunto local, pero el arquero Joan García respondió con una buena intervención. Barcelona reaccionó con un remate de larga distancia de Pedri y encontró la ventaja a la media hora de juego, cuando Gordon aprovechó un rebote del arquero Stas Pokatilov tras un disparo de Adeyemi para establecer el 1-0.

En el segundo tiempo, el Barcelona amplió la diferencia a los cinco minutos. Gabriel Jesús remató dentro del área y, tras una nueva intervención de Pokatilov, Gordon apareció para aprovechar el rebote y marcar su segundo tanto. A los 55 minutos, Adeyemi recibió una asistencia de Alejandro Balde y definió para el 3-0. Posteriormente, Gabriel Jesus aprovechó un rebote tras un cabezazo de Jules Koundé en un tiro de esquina y anotó el cuarto gol del conjunto español. El Sabah consiguió descontar mediante Joy-Lance Mickels y estableció el 4-1 definitivo.

ALCANZÓ LOS 12 PUNTOS

Con este resultado, el Barcelona alcanzó los 12 puntos y se ubicó entre los primeros puestos de la clasificación de la fase liga de la Champions League, fortaleciendo sus opciones de avanzar directamente a los octavos de final. Por su parte, el Sabah permanece en la zona baja de la tabla con apenas tres unidades después de cinco jornadas disputadas.