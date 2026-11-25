En una dramática final, Nicolás Pacheco, integrante del Programa Ciclo Olímpico 2025-2028 del Instituto Peruano del Deporte (IPD), logró su clasificación a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, al ganar la medalla de oro en el Campeonato de Tiro de las Américas, que se desarrolla en la Base Aérea Las Palmas.

En la modalidad skeet masculino, Pacheco superó en una reñida final a Christian Elliott de Estados Unidos, demostrando su categoría y gran nivel.

Ambos lograron un puntaje de 34 platos, pero en el desempate, el peruano conquistó 16 aciertos sobre 15 de su rival.

El presidente del IPD, Óscar Fernández Cáceres, felicitó el logro de Pacheco, un resultado que representa un nuevo logro para el deporte peruano y reafirma su nivel representando al país en los principales escenarios internacionales, con el respaldo del IPD.