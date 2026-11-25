Jude Bellingham volvió a destacar con el Real Madrid tras marcar un golazo frente al PSV por la Champions League. El mediocampista inglés, una de las piezas fundamentales del equipo dirigido por José Mourinho, fue consultado sobre las comparaciones con Zinedine Zidane y dejó en claro que no se considera al nivel del histórico futbolista francés, a quien admira desde hace varios años.

“Creo que Zidane es mucho mejor que yo. Es mucho más elegante y es mi ídolo”, manifestó Bellingham durante una conversación con los medios de comunicación. Con estas declaraciones, el volante restó importancia a las comparaciones con el exjugador francés, quien también dejó una importante huella en el conjunto madridista durante su etapa como futbolista y entrenador.

Por su parte, José Mourinho elogió el rendimiento del inglés y cuestionó que no haya figurado entre los diez mejores jugadores del mundo en la consideración para el Balón de Oro. El entrenador portugués lo calificó como un futbolista extraordinario y destacó su capacidad para desempeñarse en distintas posiciones del mediocampo, tanto como volante ofensivo como en funciones más retrasadas.

SOBRE EL BALÓN DE ORO

Sin embargo, Bellingham aseguró que el Balón de Oro no representa una prioridad en su carrera y que está más interesado en conseguir títulos colectivos con el Real Madrid. “Sinceramente, no me importa el Balón de Oro. Quiero ganar muchos títulos con el equipo, la Champions League, la Liga”, señaló. Finalmente, consideró que el reconocimiento individual es un asunto que corresponde a los periodistas y reiteró que lo más importante para él es que el equipo consiga sus objetivos.