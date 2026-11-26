El volante peruano dejó Sporting Cristal para afrontar su primera experiencia en el fútbol internacional. Su nuevo equipo participará en la Liga de Campeones de África.

El club Petro de Luanda, que participa en la primera división del fútbol de Angola, anunció la incorporación del mediocampista peruano Martín Távara, quien dejó Sporting Cristal para continuar su carrera en el fútbol africano. La institución le dio la bienvenida a través de sus redes sociales y compartió un video en el que el futbolista expresó su entusiasmo por incorporarse a su nuevo equipo.

“Feliz de unirme a la familia Petro. Daré todo por este club, ganaremos las competiciones nacionales e iremos por la Liga de Campeones de África”, manifestó Távara tras confirmarse su traspaso. El fichaje también generó reacciones entre los seguidores del equipo angoleño, quienes le dieron la bienvenida en las plataformas digitales y esperan que contribuya a alcanzar los objetivos de la institución.

Petro de Luanda es uno de los clubes más importantes de Angola. Fue fundado en 1980, compite en la Girabola, máxima categoría del fútbol de ese país, y ha conquistado 20 títulos nacionales. Además, participa en la presente edición de la Liga de Campeones de África, donde integra el Grupo A y tiene previsto debutar este domingo 29 de noviembre frente al FC Nouadhibou, en condición de local.

SE DESPIDIÓ DE CRISTAL

La salida de Távara de Sporting Cristal se conoció después de la victoria celeste por 4-1 ante Cienciano, en la última jornada del Torneo Clausura. Tras ese encuentro, el mediocampista confirmó que estaba cerrando una etapa con el club rimense y recordó los momentos positivos en el club. También agradeció a su familia y a la hinchada, y adelantó que pronto se conocerían detalles sobre su futuro.