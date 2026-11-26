Al finalizar el compromiso, varios jugadores del Real Potosí rodearon al árbitro para cuestionar sus decisiones durante el encuentro.

El árbitro boliviano Jordi Alemán protagonizó un incidente al golpear al arquero argentino Christian Martínez, del Real Potosí, tras el partido de vuelta de la final de la Copa Bolivia frente al Always Ready, disputado el miércoles en el estadio Víctor Agustín Ugarte, en Potosí.

El encuentro terminó sin goles, resultado que permitió al Always Ready consagrarse campeón tras imponerse por 3-1 en el partido de ida, disputado en El Alto. Al finalizar el compromiso, varios jugadores del Real Potosí rodearon al árbitro para cuestionar sus decisiones durante el encuentro.

En medio de los reclamos y sin resguardo policial, Alemán reaccionó con un puñetazo en el rostro de Martínez. Durante la gresca, el juez expulsó a cuatro jugadores y a tres integrantes del cuerpo técnico del equipo potosino.

El arquero señaló que el golpe le provocó sangrado en la boca y reconoció que insultó al árbitro durante la discusión. Sin embargo, este jueves anunció, mediante un comunicado en sus redes sociales, que no iniciará acciones judiciales ni presentará denuncias contra Alemán.

Martínez indicó que busca dar por superado el incidente y evitar que continúe generando conflictos, aunque se mantiene a disposición de las autoridades para cualquier aclaración. Hasta el momento, el árbitro, el Real Potosí y la Federación Boliviana de Fútbol no se han pronunciado sobre lo ocurrido.

COPA BOLIVIA

El título de la Copa Bolivia otorga al campeón un cupo como Bolivia 3 para la fase previa de la Copa Libertadores. No obstante, la clasificación del Always Ready podría cambiar si termina la liga boliviana entre los dos primeros puestos, lo que le permitiría acceder directamente a la fase de grupos del torneo continental.