Universitario de Deportes afrontará este domingo 29 de noviembre el partido de ida de las semifinales de la Liga 1 2026 frente a Sport Huancayo, encuentro que se disputará en el Estadio IPD de Huancayo.

El conjunto crema llega a este enfrentamiento con la expectativa de conseguir un resultado favorable, luego de la derrota por 4-1 que sufrió ante el 'Rojo Matador' en la última jornada del Torneo Clausura.

Asimismo, en la revancha que se disputará en el Estadio Monumental, la hinchada merengue respondió con la venta total de entradas para la tribuna Norte, ratificando su apoyo para este decisivo encuentro.

UNIVERSITARIO AGOTA LAS ENTRADAS PARA LA TRIBUNA NORTE

A través de sus redes sociales, Universitario de Deportes anunció que ya no quedan boletos disponibles para la tribuna popular Norte del Estadio Monumental. “Tribuna Norte agotada. La popular norte lista para la semifinal ante Sport Huancayo”, publicó la institución.

Mientras tanto, las entradas para el partido de ida continúan a la venta. Sin embargo, se confirmó que el compromiso en Huancayo se disputará únicamente con público local y que solo estará habilitada la tribuna Occidente.

SPORT HUANCAYO JUGARÁ SOLO CON HINCHADA LOCAL

Por otro lado, luego de un pronunciamiento de la Comisión Nacional contra la Violencia en Espectáculos Deportivos (CNCVED), entidad que exhortó que el partido del 29 de noviembre se desarrolle exclusivamente con hinchada local y con el uso de la tribuna Occidente.