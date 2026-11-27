Tras quedar subcampeón en 2025, Remigio Huamán regresó a la competencia y consiguió el primer lugar en la exigente prueba disputada en Argentina.

El atleta peruano Remigio Huamán Quispe consiguió un importante triunfo internacional al ganar la medalla de oro en el Tronador 130K, la carrera de mayor distancia del Patagonia Bariloche by UTMB, disputada en Argentina.

El deportista nacional completó los 130 kilómetros de recorrido por la montaña en 16 horas, 24 minutos y 24 segundos, en una exigente prueba que contempló más de 6500 metros de desnivel positivo.

REMIGIO HUAMÁN DESTACA SU TRIUNFO EN ARGENTINA

"Es el resultado más importante de la temporada 2026. Fueron 130 kilómetros de montaña y más de 6500 metros sobre el nivel del mar. Logré completarla en 16 horas, 24 minutos y 24 segundos", sostuvo.

Asimismo, Huamán Quispe manifestó su alegría y agradecimiento por este nuevo logro internacional. "Esto es fruto de mucho esfuerzo, disciplina y perseverancia. Seguimos conquistando nuevas montañas", señaló.

ORGANIZACIÓN DESTACA LA REVANCHA DEL ATLETA PERUANO

Por otro lado, el triunfo del deportista nacional también fue resaltado por las redes sociales oficiales del evento, que destacaron su regreso a la competencia después de haber obtenido el segundo lugar en la edición de 2025.

"El subcampeón de 2025 tuvo su revancha y se coronó campeón de los 130 km. Es el campeón de Tronador", publicaron los organizadores a través de sus cuentas de Facebook e Instagram.