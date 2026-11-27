La selección peruana buscará cerrar el 2026 con un triunfo este miércoles 9 de diciembre en Cusco.

Con el propósito de terminar el año con el pie derecho. La selección peruana disputará un próximo partido amistoso ante Panamá en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco. El encuentro está programado para el miércoles 9 de diciembre.

Para este enfrentamiento, el entrenador de la blanquirroja, Mano Menezes, dio a conocer la lista de 24 futbolistas convocados para el duelo ante el equipo centroamericano, plantel al que la bicolor volverá a enfrentar después de varios años.

¿Quiénes fueron convocados por Mano Menezes?

Arqueros: Matías Córdova (Comerciantes Unidos), César Bautista (Sporting Cristal) y Diego Enríquez (Sporting Cristal).

Defensas: Matías Lazo (FBC Melgar), Matías Zegarra (FBC Melgar), Aldair Salazar (Deportivo Garcilaso), Carlos Cabello (Cienciano), Erick Canales (Deportivo Garcilaso), Aron Sánchez (Juan Pablo II), Mathias Llontop (Sport Boys), Jonathan Bilbao (Carabobo FC) y Samuel Pereda (Alianza Lima).

Volantes: Erinson Ramírez (Juan Pablo II), Beto da Silva (Deportivo Garcilaso), Diego Soto (Cusco FC), Oslimg Mora (Sport Boys), Gerson Barreto (Cienciano), Hernán Lupu (Alianza Atlético) y Mauricio Arrasco (FC Cajamarca).

Delanteros: Jhonny Vidales (FBC Melgar), Bassco Soyer (Gil Vicente), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Christopher Olivares (Deportivo Garcilaso) y Matías Succar (Cienciano).

Perú llega a este compromiso tras vencer por 2-0 a Bolivia el pasado 13 de noviembre en Matute. Gianluca Lapadula y Maxloren Castro marcaron los goles de la victoria. ¿Podrá la bicolor cerrar el año con otro triunfo?