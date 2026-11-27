Tras disputar 41 partidos y registrar cuatro goles en la temporada 2026, Hernán Lupú también fue convocado por Mano Menezes para el amistoso de Perú ante Panamá.

Universitario continúa trabajando en la conformación de su plantel para la temporada 2027. Luego de cerrar la incorporación del ecuatoriano Carlos Gruezo como su primer refuerzo extranjero, el cuadro merengue tendría en la mira a uno de los futbolistas que destacó en el torneo local.

Se trata de Hernán Lupú, volante peruano de 22 años y actual capitán de Alianza Atlético de Sullana, que disputó 41 encuentros y anotó cuatro goles y dos asistencias, quien tendría conversaciones avanzadas para incorporarse al equipo crema en la próxima temporada.

¿CUÁNTO TENDRÍA QUE PAGAR UNIVERSITARIO POR HERNÁN LUPÚ?

Al tener contrato vigente, el cuadro crema deberá asumir el pago de una cláusula de salida para concretar el fichaje del futbolista. Según la información difundida, el monto estaría valorizado en aproximadamente 200 mil dólares.

Lupú se formó inicialmente en las divisiones menores de Alianza Lima y posteriormente pasó por las categorías juveniles de Universitario. Durante esa etapa fue dirigido por Piero Alva, actual entrenador del equipo merengue en la Liga 3, quien lo ubicó en la posición de volante, según contó el propio futbolista en una conversación con Pase Filtrado a inicios de este año.

HERNÁN LUPÚ FUE CONVOCADO POR MANO MENEZES

Por otro lado, Lupú fue incluido por Mano Menezes en la convocatoria de la selección peruana para el partido amistoso frente a Panamá, programado para el próximo 9 de diciembre, en el marco de la fecha FIFA de diciembre de 2026.