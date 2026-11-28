Inter Miami quedó fuera en la primera ronda de los playoffs de la Major League Soccer (MLS) tras perder 1-0 frente a Columbus Crew este viernes en Ohio, donde un gol del uruguayo Santiago Rodríguez en el minuto 90+2 selló el segundo triunfo del cuadro local en la serie al mejor de tres encuentros, luego de imponerse 3-0 en el primer duelo disputado en casa del elenco dirigido por Cristian "Kily" González.

Con este resultado, la franquicia copropiedad de David Beckham, integrada por Lionel Messi, Luis Suárez, Casemiro y Rodrigo De Paul, cerró su campaña sin revalidar el título obtenido en 2025, quedando únicamente con la Campeones Cup tras haber sido eliminada en octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf y en fase de grupos de la Leagues Cup.



Lo que mantiene vigente la racha sin bicampeones en la MLS desde Los Angeles Galaxy en 2012 y marca la segunda salida en ronda inicial de Messi en tres participaciones en postemporada, pese a ser el máximo goleador de la fase regular y candidato al premio MVP.

Partido y ocasiones falladas

Obligado a ganar para forzar un tercer partido de desempate en su estadio, González dejó inicialmente en el banco a Luis Suárez para dar ingreso como titular al extremo brasileño Riquelme Fillipi quien sumaba dos titularidades previas, variante que permitió al conjunto visitante generar peligro en la primera mitad mediante un remate fallado por Messi en el área tras pase de Germán Berterame y varias intervenciones del guardameta Patrick Schulte.

En el complemento, Columbus equilibró el trámite con el español Brais Méndez y el chileno Gonzalo Tapia cuyos disparos en el minuto 65 fueron contenidos por el arquero canadiense Dayne St. Clair y el central brasileño Micael, mientras que en el tramo final Miami vio anulado un gol de cabeza de Casemiro por posición adelantada tras tiro libre de Messi, sufrió un cabezazo errado de Berterame luego de un centro del venezolano Telasco Segovia a seis minutos del cierre y recibió el tanto decisivo de Rodríguez en el tiempo añadido tras una asistencia del marroquí Anass Zaroury.