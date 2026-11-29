El ‘Rojo Matador’ no pudo aprovechar su condición de local y empató sin goles ante Universitario de Deportes en el estadio IPD Huancayo.

Sport Huancayo y Universitario de Deportes empataron 0-0 en el partido de ida de las semifinales de la Liga 1 2026. El compromiso, disputado en el estadio IPD Huancayo, dejó la serie abierta y trasladó la definición al encuentro de vuelta, que se jugará la próxima semana en Lima.

El conjunto crema mostró una actitud diferente respecto al último enfrentamiento entre ambos equipos, en el que sufrió una derrota por 4-1. Esta vez, Universitario priorizó el orden defensivo y consiguió controlar los ataques del cuadro local durante varios pasajes del compromiso.

Uno de los momentos determinantes del partido llegó a los 21 minutos, cuando Sport Huancayo quedó con diez jugadores tras la expulsión de Daniel Porozo, luego de cometer una fuerte falta contra Anderson Santamaría. Posteriormente, el ‘Rojo Matador’ sufrió otra expulsión, la de Piero Magallanes.

PARTIDO DE VUELTA

Con este resultado, Universitario consiguió un empate importante fuera de casa y buscará sellar su clasificación ante su público. Por su parte, Sport Huancayo tendrá que buscar un resultado favorable en Lima para mantener sus aspiraciones de llegar a la final del campeonato nacional.