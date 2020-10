CR7 respondió al ministro de deportes de Italia sobre los protocolos de COVID-19

Siempre mediático pero esta vez no por sus goles o su talento, Cristiano Ronaldo se encuentra en el centro de la polémica después de las declaraciones del ministro de deportes, el italiano Vincenzo Spadafora. El funcionario declaró que CR7, que dio positivo al nuevo coronavirus COVID-19 el pasado martes, llegó en un vuelo privado desde Portugal a Italia incumpliendo los protocolos de bioseguridad establecidos en el país a causa de la pandemia.

Ante la denuncia del representante del gobierno italiano, el atacante de la Juventus se defendió públicamente en transmisión que realizó en cuenta oficial en Instagram.

“Regresé de Portugal con un avión ambulancia, no tuve contacto con nadie. Hice todo con permiso. De lo que estamos hablando es totalmente falso”, detalló Cristiano.

“Un señor de Italia a quien no quiero nombrar dice que no he seguido el protocolo, pero es falso. He respetado y respetaré los protocolos. Estoy calmado”, agregó CR7.

Cabe indicar que Cristiano Ronaldo se perderá el compromiso frente al club Crotone por la Serie A, así como el debut en la Champions de la ‘Vecchia Signora’ ante el Dinamo Kiev.