Diego Armando Maradona y su saludo peronista que sorprendió a todos

El campeón del mundo con Argentina en el Mundial de México 86, Diego Armando Maradona publicó un mensaje en su cuenta de Instagram por el Día de la Lealtad Peronista sumandose a los festejos y envió su apoyo al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Yo fui, soy y seré siempre peronista. Y esto no debería ser un problema. El problema es la intolerancia que nos plantaron", subrayó el actual entrenador de Gimnasia de La Plata.

"Los que no me quieren, repiten una y mil veces que yo apoyé a todos los partidos políticos que gobernaron en la Argentina. Dicen que yo fui peronista, que fui radical, que fui neoliberal. Y, en realidad, al que yo apoyé SIEMPRE fue a mi país, sin importar quien gobernara. Yo no fui a golpearles la puerta, y a pedirles una foto, fueron ellos los que me invitaron", agregó el “10” argentino.