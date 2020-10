¿Ormeño se acerca a la Selección?: "Si me llamaran de México y Perú, me voy a Perú"

En una reciente entrevista con un medio deportivo, el atacante mexicoperuano reiteró sus ganas de jugar vistiendo la Blanquirroja. Foto: Agencias.

¿Santiago Ormeño cada vez más cerca de jugar por Perú? En una entrevista, el atacante mexicoperuano reiteró sus ganas de ser convocado y afirmó que, si llegan a llamarlo de México y Perú al mismo tiempo, se quedaría con la oferta de la Blanquirroja.

“Dudo mucho que me llamen al mismo tiempo las dos selecciones (México y Perú). Yo ya tengo la decisión tomada. Si me llamaran las dos, yo me voy a Perú. Me llama mucho el legado de mi abuelo”, señaló al diario Depor.

“Mi máximo sueño profesional es jugar en la selección. He conseguido jugar en primera y también quisiera jugar en Europa. Yo creo en mí, solo hay que trabajarlo e intentarlo”, sostuvo.

El jugador del Puebla señaló que ir el Mundial es "el sueño de cualquier futbolista". "El segundo lugar es la Champions League y tercero una Copa América".