Edison Flores sobre Lapadula: “la Selección está abierta para todos”

Luego de conocerse que Gianluca Lapadula estaría tramitando su documento de identificación en la cancillería, lo cual fue confirmado por el ministro de Relaciones Exteriores, Mario López, el ‘Orejitas’ Edison Flores se manifestó al respecto.

“Siendo realista no me he puesto a pensar mucho sobre ello. Sé que se está hablando mucho en Perú sobre esta posibilidad (Lapadula) y obviamente la selección está abierta para todos, para todos los que estén en un buen nivel, para todos los que quieran sumarse a la selección y los quieran se les dará la oportunidad para demostrar lo que tiene de fútbol”, dijo a un medio local.

El ’Orejitas’ manifestó que de ser convocados Lapadula o Santiago Ormeño serían bienvenidos al igual que hicieron con él cuando se unió a la Bicolor. "Si llega a estar él (Lapadula) o el chico Ormeño o algunos otros más que puedan ir sumando, van a ser bienvenidos y nosotros vamos a facilitar como lo hicieron conmigo que me trataron con mucha confianza para que yo pueda demostrar lo que podía hacer con selección”, explicó. Quien también saludó un posible ingreso del jugador italiano fue Yoshimar Yotún y recomendó que lo que debe tener es la actitud de defender la escuadra nacional.