Los 10 jóvenes talentos que podrían salvar a la Selección Peruana

No es un secreto que la Selección Peruana de Fútbol se encuentra en un proceso de transición tan urgente como necesario. Después de una etapa que dejó momentos importantes para la hinchada, el principal desafío pendiente para el comando técnico de la Blanquirroja es consolidar una renovación generacional que fortalezca al plantel y le permita competir con mejores argumentos por la clasificación al próximo Mundial. Y es que es un hecho que es necesario buscar caras nuevas que aporten rapidez, autoridad y novedad al campo.

Asimismo, es un alivio que los futbolistas peruanos, tanto de la Liga 1 como del extranjero, empiecen a dar señales de esperanza, pues existe una camada de futbolistas que, debido a sus habilidades técnicas y consistencia, están destinados a encabezar el futuro del fútbol nacional. Para los hinchas, acompañar ese proceso también pasa por apoyar a estos jugadores en sus respectivos clubes, seguir de cerca sus minutos en las ligas domésticas y esperar que lleguen en plenitud al próximo ciclo mundialista.

Aunque Perú no competirá en este Mundial, el interés sigue siendo alto, y muchos peruanos estarán atentos al torneo y apoyarán sus favoritos con el código betano peru. Dicho esto, también vale la pena mirar hacia el futuro de la Blanquirroja. Por eso, hemos recopilado un listado que reúne a las 10 promesas que tienen el potencial de ponerse el equipo al hombro y qué le pueden aportar a la selección absoluta en el corto y largo plazo.

Oliver Sonne

Se sabe que el lateral nacido en Dinamarca se ha ganado el respeto de la hinchada peruana a base de profesionalismo y un excelente despliegue por las bandas, pues con 25 años su principal virtud es la polifuncionalidad y la disciplina táctica de escuela europea. De hecho, Sonne ofrece una excelente proyección como lateral o carrilero por derecha, pero su capacidad para jugar a perfil cambiado por izquierda o como interior en el mediocampo le da al equipo técnico un abanico de opciones ante cualquier emergencia o replanteamiento sobre la marcha.

Joao Grimaldo

Otra de las grandes promesas que podría marcar un antes y un después en la selección nacional, sin dudas, es Joao Grimaldo, ya que con 23 años ha destacado por ser un extremo picante y encarador, con un cambio de ritmo letal. Aunado a esto, ya sabe lo que es competir al más alto nivel en el exigente futbol del viejo continente; Joao inyecta desborde puro, inventiva y frescura en el uno contra uno, cualidades que serían muy útiles en un equipo nacional que a veces peca de horizontalidad. Grimaldo es esa pieza vertical capaz de romper defensas cerradas, ganar la línea de fondo y abastecer a los delanteros centros, convirtiéndose en el heredero natural de las bandas bicolores.

Bryan Reyna

Un atacante de 27 años con la experiencia necesaria a nivel internacional, que está en una fase ideal de madurez futbolística para asumir responsabilidades más grandes, ya que contribuye con un estilo de juego ofensivo agresivo y desequilibrante, además del cambio de ritmo. Y su habilidad para manejarse a gran velocidad por el lado izquierdo permite despejar el panorama ofensivo y arrastrar marcas, lo que crea superioridad numérica y brinda una opción incisiva en transiciones rápidas de defensa a ataque.

Felipe Chávez

El mediocampista creativo de 19 años, que nació en Alemania, fue formado en las divisiones inferiores del Bayern Múnich y es de ascendencia peruana; parece ser uno de los proyectos más prometedores a largo plazo. Y esto no es de sorprender, ya que contribuye con una técnica individual muy refinada, un análisis del juego avanzado para su edad y una gran movilidad en la distribución. Chávez, quien ha sido educado en las rigurosas tácticas del fútbol alemán, permite que el mediocampo nacional tenga control de balón bajo presión alta, pases entre líneas muy precisos y una visión amplia para liderar la transición ofensiva.

Maxloren Castro

Con 18 años, es la joya más joven del fútbol local, con una irrupción impresionante a su corta edad, demuestra una personalidad y madurez que no son propias de un joven. Asimismo, ofrece descaro juvenil, desequilibrio por la banda izquierda y una excelente pegada. Al ser un extremo natural zurdo, un perfil que no abunda en el universo seleccionable, Castro le da amplitud al campo, sorpresa viniendo desde el banquillo y una enorme proyección de cara a las próximas eliminatorias.

Kenji Cabrera

El volante ofensivo de 23 años, debido a su amplio panorama, se está estableciendo como uno de los jugadores creativos más prometedores en la zona de gestación, ya que contribuye con el control de los tiempos, la visión de juego y el remate a larga distancia. Cabrera es un organizador moderno que tiene la capacidad de desempeñarse como enganche o como interior con llegada; además, ofrece ese pase entre líneas que hace más claras las jugadas y una gran efectividad en el balón parado.

Piero Quispe

El talentoso mediocampista creativo de 24 años sigue acumulando experiencia internacional y perfeccionando las cualidades que lo llevaron a emigrar joven. Pero no es todo, ya que es el llamado a ser el eje de la conducción y la aduana del juego peruano, pues Quispe ofrece la capacidad de mantener el balón bajo presión, giros rápidos para despejar la zona medular y esa picardía criolla indispensable para habilitar a los delanteros en el último tercio del campo.

Diego Romero

Otro de los grandes prospectos para refrescar a la Selección Peruana de Fútbol es Diego Romero, ya que, con 24 años, el portero nacional tiene el temperamento y el biotipo requeridos para hacerse con un puesto que en Perú ha estado históricamente bien cubierto. Y con una altura de 1.88 m, es un guardameta con reflejos felinos, una gran habilidad para el juego aéreo y seguridad bajo los tres palos; Romero otorga una gran tranquilidad a su línea defensiva, sobresale en los despejes cortos y tiene un alto nivel de liderazgo para dirigir la defensa desde el fondo.

Jhilmar Lora

Un lateral derecho con un notable talento técnico que sigue adquiriendo regularidad y experiencia de competencia en el extranjero con tan solo 25 años. Aunado a esto, brinda un excelente trato del balón, criterio para proyectarse y una buena asociación; cabe destacar que Lora no es únicamente un lateral que corre la banda, sino un jugador de fútbol que tiene el conocimiento para centrar el juego, colaborar con los extremos en pared y lanzar centros a favor de los rematadores, cualidades necesarias para el resurgimiento de la selección nacional.

Fabrizio Roca

Por último, pero no menos importante, se encuentra Fabrizio Roca, un delantero centro moderno de 25 años que combina la movilidad fuera del área con un gran instinto para finalizar cuando entra al área; además, contribuye con su capacidad goleadora, su constante movilidad para fijar a los centrales y una gran dosis de rebeldía. Roca brinda frescura, desmarques de ruptura y la frialdad requerida para solucionar frente al arco contrario, ante la apremiante necesidad de un reemplazo en el puesto de "9".