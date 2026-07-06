FIFA levanta sanción a Folarin Balogun y podrá jugar ante Bélgica

La FIFA anunció que Folarin Balogun podrá disputar el partido entre Estados Unidos y Bélgica por los octavos de final del Mundial, luego de dejar sin efecto la suspensión automática que debía cumplir tras su expulsión ante Bosnia y Herzegovina.

La decisión generó sorpresa, ya que tanto la selección estadounidense como sus seguidores daban por hecho que el delantero no podría ser habilitado para ese compromiso debido a la tarjeta roja directa recibida en el encuentro anterior.

De acuerdo con una fuente citada por CNN, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo una conversación con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para solicitar que se revisara la sanción impuesta al atacante.

Hasta el momento, la FIFA no ha precisado los motivos de la modificación de la sanción, mientras el caso ha generado debate por la presunta influencia política en una decisión deportiva.