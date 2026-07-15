Bandera por las Malvinas genera polémica tras clasificación de Argentina a la final del Mundial

La celebración de Argentina tras avanzar a la final del Mundial 2026 quedó marcada por una polémica internacional. Tras vencer 2-1 a Inglaterra en la semifinal, dos futbolistas mostraron una bandera con el mensaje “Las Malvinas son argentinas”.

La imagen fue protagonizada por Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez al finalizar el encuentro en Atlanta, mientras el plantel celebraba junto a los hinchas argentinos presentes en el estadio.

El gesto ocurrió después de un partido cargado de historia entre ambas selecciones. Argentina logró la remontada en los minutos finales con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, asegurando su pase a la definición del torneo ante España.

La exhibición del mensaje podría generar consecuencias disciplinarias, ya que la FIFA mantiene restricciones sobre el uso de símbolos o expresiones consideradas políticas durante sus competiciones oficiales.