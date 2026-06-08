Melcochita podría ser papá a sus casi 90 años: pareja de 22 años presenta síntomas de embarazo

Dicen que para el amor no hay edad ni números que lo impidan. Esta frase parece calzar con Pablo Villanueva, más conocido como ‘Melcochita’, quien actualmente mantiene una relación con Heidy Amado, de 22 años, y volvió a llamar la atención de los medios de comunicación.
SORPRESA EN DETRÁS DE CÁMARAS
Una inesperada confesión remeció el set de Detrás de Cámaras durante la visita de Melcochita y su joven pareja. En conversación con Kurt Villavicencio y Katty Villalobos, el comediante dejó entrever que, a pocos meses de cumplir 90 años, podría convertirse nuevamente en padre.
“Hace siete días que pasa algo”, comentó el humorista. Ante ello, Kurt no dejó pasar la oportunidad y le consultó directamente a Heidy Amado si presentaba un retraso menstrual. La pareja del también sonero no negó la información y respondió: “Unos días o una semana”.
Cabe mencionar que, de confirmarse lo comentado por Melcochita y Heidy Amado en el programa, el comediante tendría su hijo número 13, situación que podría generar nuevas reacciones dentro de su entorno familiar.