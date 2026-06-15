Paul Michael y Pamela López anuncian el final de su relación

El último sábado 13, La Granja VIP llegó a su fin y tuvo como ganadora a Shirley Arica. Sin embargo, así como terminó el reality de convivencia, también llegó a su final la relación entre Paul Michael y Pamela López, aún esposa de Christian Cueva.

Durante su visita al set de Detrás de Cámaras, el popular “Chalaquito” reveló que, tras una conversación con Pamela, ambos decidieron, de mutuo acuerdo, tomar distancia mientras resuelven las discrepancias que salieron a la luz durante el programa.

“Hemos tenido una conversación y yo ahorita quiero estar con mi familia y ella, Pamela López, con su familia. Nos hemos dado un tiempo para tranquilizarnos, pensar bien las cosas. Ella, por su lado, que vaya a terapia y yo por el mío también”, comentó.

Familia de Paul Michael se mostró decepcionada

Paul Michael no llegó solo al programa, sino acompañado de su “tía Lisura”, quien contó cuál fue la reacción de su familia al ver el trato que, según indicó, habría recibido su sobrino por parte de la popular “Kittypam”.

“Hasta antes de las votaciones la tenía en un altar (…) Al ver a mi mamá mal, me dijo que lo había humillado a mi sobrino. Para mí fue algo injusto porque no se lo merece”, señaló.

La “tía Lisura” también se pronunció sobre la complicada situación que vivió el cantante de La Combinación de La Habana con la madre de los hijos de Christian Cueva. “Te respeto hasta ahora y no te voy a destruir. Tú sabes lo que has hecho”, expresó.

Pamela López emite comunicado en redes sociales

En medio de la visita de Paul Michael a Detrás de Cámaras, Pamela López utilizó sus redes sociales para emitir un pronunciamiento y oficializar su separación. La noticia tomó por sorpresa al propio cantante, quien comentaba la situación con una voz melancólica. “Por medio del presente, deseo expresar que mi relación sentimental ha llegado a su fin”, escribió Pamela López en su comunicado.