Gabriela Herrera responde a César BK y lo sepulta: “Fue un error y nunca fue mi ex”

Durante la convivencia en La Granja VIP, César BK llegó a la casa donde se encontraban los participantes y se cruzó con Gabriela Herrera, con quien había sido vinculado antes de que iniciara el reality.

Tras varias semanas de aquel episodio, el conductor de Detrás de Cámaras, Kurt Villavicencio, le consultó a la bailarina sobre su vínculo con el cantante. Ante ello, Gabriela no dudó en responder sobre lo ocurrido con el solista y dejó en claro que nunca fueron pareja.

“Él no es mi exnovio. Yo salí con él, pero la situación quedó ahí. La verdad es que nunca hubo esa declaración de: ‘¿Quieres estar conmigo?’ o ‘¿Quieres ser mi novia?’. El único ex que tengo ahorita es el chileno (…) Un mes salí con él, pero nunca fuimos pareja. Un error lo tiene cualquiera”, mencionó la artista.

¿A quién elige: a Diego o a César?

Al ser consultada sobre su preferencia entre Diego Chávarri y César BK, Gabriela Herrera no dudó en responder que elegiría al popular “Diablito”. “Hay muchas diferencias. Con Diego tuve mucha química en la casa de La Granja VIP. Ha sido un soporte para reírme y chacotear. Es por eso que preferiría irme con él”, expresó Gabriela Herrera.