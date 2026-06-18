Samahara Lobatón defiende a Melissa Klug de Pamela López: “Tiene un fetiche con mi mamá”

Durante la convivencia en La Granja VIP, salió a la luz la enemistad entre Pamela López y Melissa Klug, presuntamente originada por la cercanía que habría tenido Christian Cueva con “La Blanca de Chucuito”. Esta situación provocó una serie de intercambios verbales entre ambas.

En medio de su visita al set de Detrás de Cámaras, Kurt Villavicencio le consultó a Samahara Lobatón sobre la relación que mantiene con la popular “Kittipam”. Ante ello, la influencer negó tener algún tipo de vínculo con la madre de los hijos de Cueva y salió en defensa de Melissa Klug.

“Ella no es parte de mi círculo. Le ha faltado mucho el respeto a mi madre y, para mí, mi mamá es lo más valioso que tengo, aparte de mis hijos (…) Las veces que he tenido problemas con ella es porque tiene un fetiche con mi mamá”, declaró.

Aconseja Pamela y Paul Michael

Samahara Lobatón también fue consultada sobre la ruptura amorosa entre Pamela López y Paul Michael. La influencer decidió enviarles un mensaje a la “Kittipam” y al “Chalaquito”, recomendándoles buscar ayuda si desean continuar con su relación. “Si quieren seguir juntos, tienen que llevar terapia. Eso es maravilloso”, expresó.