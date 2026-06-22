Delany López sobre posible romance de Shirley y Pablo: "Sus temperamentos son fuertes, van a chocar"

La ganadora de "La Granja VIP", Shirley Arica, celebró su cumpleaños con una fiesta que reunió a figuras del medio y generó diversas reacciones. El evento, realizado el último sábado, marcó el regreso de Shirley a la vida nocturna tras varias semanas alejada de las salidas, y contó con un ambiente cargado de baile, reguetón y momentos que no pasaron desapercibidos.

Samahara y Renato Rossini Jr. estuvieron entre los primeros invitados en llegar, mientras que Pablo Heredia, recién llegado del Cusco, generó expectativas desde su ingreso. La presencia de Pati Lorena también fue notoria, observando atentamente la interacción entre Shirley y Pablo.

Química confirmada

El momento central ocurrió cuando Shirley Arica y Pablo Heredia fueron captados mostrando una cercanía evidente, con besos, risas y mucha confianza. La conexión entre ambos se mantuvo durante gran parte de la noche, hasta que se retiraron juntos al finalizar la celebración, lo que disparó especulaciones sobre un posible romance.

Delany opina sobre Shirley y Pablo

Delany López señaló que esos besos no son actuados ya que se encuentran fuera del reality. "Creo sus temperamentos son muy diferentes y allí van a chocar bastante y eso lo hemos visto en La Granja", dijo al ser consultada si Shirley y Pablo hacen una buena pareja.

La interacción natural entre ambos llevó a preguntarse si funcionarían como pareja, considerando sus personalidades contrastantes. Mientras Heredia proyecta una imagen romántica y soñadora, Shirley tiene un perfil más frontal, práctico e independiente. Sin embargo, Delany resaltó que podrían tener química y si están viviendo un romance "bien por ellos".