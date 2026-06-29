‘Tía Lisura’ fulmina a Pamela López: “No la conozco, es una fantasma para mí”

Luego de que Pamela López anunciara, mediante un comunicado, el fin de su relación sentimental con Paul Michael, la tía del integrante de La Combinación de La Habana, conocida en Chollywood como la ‘Tía Lisura’, envió un contundente mensaje a la madre de los hijos de Christian Cueva.

En declaraciones para Detrás de Cámaras, la ‘Tía Lisura’ no se guardó nada y aseguró que no sabe quién es la popular ‘Kittypam’. Además, reveló que su sobrino ya habría pasado la página tras su ruptura con Pamela y actualmente se encuentra disfrutando de su familia.

“Ahora que está soltero, está más dedicado a la familia y a su hija. Él está tranquilo. No opinaré de ella. No la conozco, no sé quién es. A mí no me suma para nada. Es un fantasma para mí, no la conozco”, comentó.

¿HABRÁ UNA RECONCILIACIÓN ENTRE AMBOS?

De acuerdo con la percepción de Elías Montalvo, amigo de Paul Michael, el cantante estaría enfocado en sus proyectos personales, por lo que considera poco probable una reconciliación entre el ‘Chalaquito’ y Pamela López. “A Paul lo veo decidido y enfocado. Tiene bastantes shows. Considero que ambos deben enfocarse en sus proyectos”, señaló.