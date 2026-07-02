Amigo de Pamela Franco arremete contra Pamela López: “Le molesta tanto la felicidad”

A pesar de que llevan más de un año separados y se encuentran en proceso de divorcio, Pamela López continúa refiriéndose a Christian Cueva. Sin embargo, no solo hablaría del futbolista, sino también de su actual pareja, Pamela Franco, luego de que el popular ‘Aladino’ le regalara un ostentoso obsequio por su cumpleaños.

En medio de los cuestionamientos de la madre de los hijos de Cueva, Dilver García, amigo de la cantante de cumbia, salió en defensa de la exintegrante de Alma Bella en Detrás de Cámaras y se refirió a la popular ‘Kittypam’, asegurando que sentiría envidia de la solista.

“Está desatada totalmente. Han pasado dos años y continúa hablando mal de Christian y Pamela Franco con adjetivos calificativos. Creo que le molesta tanto la felicidad. Han pasado más de dos años desde que inició la relación entre Cueva y Pamela Franco, y todo va marchando bien, pero ella sigue viéndolo con cólera y rencor”, declaró.

Envía mensaje a detractores de Pamela Franco

Ante los mensajes negativos que recibe desde diversos sectores, el amigo de Pamela Franco decidió responder a todas las personas que critican a la cantante y les envió un contundente comentario. “Pamela y Christian están felices en una relación. Al otro lado les molesta porque, hasta el momento, no encuentran una felicidad estable”, sostuvo.