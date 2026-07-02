Kurt Villavicencio y Katy Villalobos responden a Alejandra Baigorria tras defensa de Said Palao

Alejandra Baigorria presentó el nuevo tren publicitario de su emprendimiento y, durante la conferencia de prensa, fue consultada nuevamente por el ampay protagonizado por su esposo, Said Palao, en un yate junto a varias mujeres en Argentina.

La empresaria aseguró que mantiene intacta la confianza en su pareja y sostuvo que no existen pruebas que comprometan a Said Palao. Además, afirmó que las críticas forman parte de su vida pública y que sus decisiones pertenecen únicamente al ámbito personal.

Tras sus declaraciones, los conductores Kurt Villavicencio y Katy Villalobos cuestionaron la forma en que Alejandra respondió a la prensa y consideraron que, al convocar una conferencia pública, era previsible que surgieran preguntas sobre el episodio que protagonizó su esposo meses atrás.

Asimismo, ambos señalaron que la empresaria debería asumir con naturalidad las consultas sobre el tema y compararon su caso con otras figuras del espectáculo que han reconocido públicamente haber dado una nueva oportunidad a sus parejas tras una infidelidad.