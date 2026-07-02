Deysi Araujo venderá su departamento tras conflictos con vecinos en San Isidro

La exbailarina Deysi Araujo anunció que pondrá en venta su departamento ubicado en San Isidro, luego de una serie de conflictos con vecinos que la llevaron a tomar la decisión de mudarse a una casa propia. Según indicó, el inmueble ya se encuentra en venta.

Durante una entrevista televisiva con el programa Detrás de Cámaras, Araujo explicó que la decisión responde a problemas de convivencia y a los constantes hostigamientos que, asegura, ha venido recibiendo. “Ya lo puse a la venta”, señaló, afirmando que busca un cambio de entorno.

Tras la difusión del caso, algunas de las personas involucradas en la reunión realizada en su departamento comentaron lo ocurrido en tono distendido. Entre versiones y bromas, se mencionaron incidentes ocurridos durante una celebración en el edificio.

Finalmente, surgió el interés de la “Tía Lisura” por el inmueble, luego de que la popular figura asegurara que evaluaría comprarlo. Araujo, por su parte, espera concretar pronto la venta y mudarse a un espacio más tranquilo.