Pamela López llama “clandestina” a Pamela Franco y exige a Christian Cueva pagar deuda a su madre

Luego de las constantes indirectas de Pamela Franco hacia Pamela López, la popular ‘Kittypam’ decidió responderle sin filtros durante una entrevista en Detrás de Cámaras. La exparticipante de La Granja VIP recordó el daño que, según sostuvo, la cantante habría causado a su familia.

“Prefiero ser la ‘ni, ni, ni’ —ni canto, ni bailo, ni actúo— a ser la eterna clandestina y causar daño y lágrimas en unos niños. Eso, para mí, no tiene precio, te pinta de cuerpo entero y te sepulta para toda tu vida (...) Ella sabe las lágrimas que causó en mis hijos”, comentó.

Exige a Christian Cueva que pague una deuda a su madre

Al parecer, Christian Cueva y Pamela López aún no han fumado la pipa de la paz, pues continúan protagonizando una serie de enfrentamientos públicos. Esta vez, la influencer respondió al futbolista, quien aseguró que ya había saldado la deuda que mantenía con su exsuegra. Sin embargo, Pamela López desmintió tajantemente la versión de ‘Aladino’ y lo desafió a presentar las pruebas del supuesto pago.

“Si le ha pagado a mi madre, que muestre las pruebas. Le digo al señor Christian Alberto Cueva Bravo que, por favor, pague la deuda que tiene con mi mamá. No tienes vergüenza ni sangre en la cara para devolver el dinero que se te dio (...) Te reto públicamente a que muestres un voucher de ese desembolso a favor de mi mamá”, precisó.

Finalmente, la madre de los hijos del futbolista señaló que la presunta deuda no es reciente, sino que tendría cerca de dos años de antigüedad. “Son S/80 mil y ya van casi dos años desde que se realizó el préstamo. Además, mi mamá y mi abuela necesitan ese dinero”, afirmó.