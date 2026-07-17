Christian Domínguez recuerda su etapa con Ethel Pozo: “Al comienzo se distanciaba”

Luego de la entrevista que Ethel Pozo brindó a Magaly Medina, en la que habló sobre Christian Domínguez, el líder de La Gran Orquesta Internacional decidió responder a los comentarios de su excompañera durante su participación en un programa de entretenimiento local.

En conversación con un equipo de Detrás de Cámaras y en compañía de Karla Tarazona, Christian Domínguez contó cómo fue su experiencia trabajando con Ethel Pozo en un magazine. Según reveló, durante los primeros meses ella mantuvo cierta distancia debido a las polémicas que rodeaban al cantante.

“La excepción es Christian Domínguez. No tengo otro amigo infiel”, declaró en su momento la exconductora de La Granja VIP. Ante estas palabras, el cantante de cumbia respondió: “He tenido errores, como todos, y virtudes también. Al comienzo marcaba su distancia conmigo”.

¿A quién apoya Christian Domínguez: a Ethel Pozo o a Janet Barboza?

En medio de los enfrentamientos públicos que han protagonizado en los últimos días Ethel Pozo y Janet Barboza, Christian Domínguez aseguró que prefiere mantenerse al margen y no respaldar a ninguna de sus excompañeras. “Me pongo al margen y al centro. Les tengo cariño a las dos personas”, manifestó el artista.