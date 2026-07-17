Samahara Lobatón descarta una relación con Renato Rossini Jr.: “Más allá de una amistad no tenemos”

Durante su convivencia en La Granja VIP, Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. fueron vistos en varias oportunidades en actitudes cariñosas, lo que generó rumores sobre un posible romance. Varias semanas después del final del reality, la influencer decidió aclarar cuál es la verdadera relación que mantiene con el modelo.

En declaraciones para Detrás de Cámaras, Samahara Lobatón no descartó volver a darse una oportunidad en el amor tras sus experiencias sentimentales con Youna y Bryan Torres. Sin embargo, aclaró que actualmente solo mantiene una amistad con el también exchico reality.

“Es mi amiguito. Yo estoy soltera, él está soltero. Es innegable que Renato es un chico guapo, pero más allá de una amistad no hay. Nadie ha negado que Renato me parece un chico atractivo e inteligente, pero más allá de una amistad no tenemos”, manifestó.

¿Le dará una oportunidad a Renato Rossini Jr.?

De acuerdo con sus declaraciones, Samahara Lobatón no tiene previsto iniciar una relación sentimental por el momento, debido a que desea concentrarse en sus proyectos personales y laborales. “Este año voy a terminar cerrándolo, trabajando duro y parejo, para ver qué me depara el futuro”, expresó.