Mauricio Diez Canseco se colocó el “chip de la juventud”: “Estoy hecho una máquina”

Tras el fin de su relación con Aixa Sosa, Mauricio Diez Canseco se mostró renovado y habló sobre el tratamiento hormonal que sigue para mantenerse en buen estado físico. El empresario reveló ante las cámaras de Detrás de Cámaras que se colocó el denominado “chip de la juventud”, pese a tener más de 60 años.

El popular ‘Brad Pizza’ explicó que la última aplicación se la realizó hace aproximadamente tres meses, aunque aseguró que sigue este tratamiento desde hace cuatro años. Asimismo, detalló los efectos que habría experimentado en su organismo.

“Me lo puse hace tres meses, pero vengo poniéndomelo desde hace cuatro años. Son 11 pastillas, 1100 miligramos de testosterona. Un joven de 18 años tiene entre 600 y 700 miligramos. Yo estoy en 1100. Estoy hecho una máquina. Cachín se ha puesto 800”, comentó.

¿POR QUÉ TERMINÓ CON AIXA SOSA?

Luego de que su relación con Aixa Sosa llegara a su fin tras ser visto en actitud cercana con Daylin Curbelo, madre de sus mellizos, Mauricio Diez Canseco hizo un mea culpa y reconoció que sus acciones pudieron incomodar a la modelo argentina. “Quizás fallé y tuvo razón”, manifestó el empresario al referirse a la decisión de Sosa de poner fin a su romance.