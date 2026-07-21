Deysi Araujo aún no logra vender su departamento y tilda de “misia” a la ‘Tía Lisura’

Luego de anunciar la venta de su departamento ubicado en San Isidro debido a los problemas que mantuvo con algunos vecinos, Deysi Araujo reveló que hasta el momento no ha logrado encontrar un comprador. Según explicó, el inmueble mantiene algunas deudas pendientes, lo que dificulta concretar la operación.

Durante una entrevista con Detrás de Cámaras, el equipo del programa le recordó que la popular ‘Tía Lisura’ había expresado su intención de comprar la vivienda. Sin embargo, Araujo señaló que aquella propuesta habría formado parte del espectáculo, pues considera que la tía de Paul Michael no cuenta con el dinero suficiente.

“Todo el mundo me pregunta por la venta de mi departamento, pero todavía tiene deudas y, por eso, no puedo venderlo rápido. La ‘Tía Lisura’ está más misia que yo. Ella dijo: ‘Te lo voy a comprar’, y hasta ahora nada. Le he dicho el monto, pero nada”, comentó.

¿DÓNDE VIVIRÁ DEYSI ARAUJO?

En caso de concretar la venta de su inmueble, Deysi Araujo tiene previsto mudarse a una zona distinta de San Isidro, donde pueda sentirse más cómoda. Entre sus principales opciones se encuentran los distritos de La Molina y San Borja. “Estoy buscando por La Molina y San Borja. Espero encontrar algo bonito por ahí y acorde conmigo”, manifestó.