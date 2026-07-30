Pamela López bendice a Paul Michael y Raysa Ortiz: “Tiene derecho a rehacer su vida”

Al parecer, la ruptura con Paul Michael ya es cosa del pasado para Pamela López. En medio de los coqueteos entre el ‘Chalaquito’ y la actriz Raysa Ortiz, la popular ‘Kittypam’ le deseó lo mejor al integrante de La Combinación de La Habana en esta nueva etapa de su vida.

En declaraciones para Detrás de Cámaras, Pamela aseguró que el salsero tiene todo el derecho de volver a enamorarse de la persona que considere más conveniente para su vida. Asimismo, descartó que Paul Michael le haya sido infiel durante su relación.

“Me imagino que le está yendo bien en esta faceta de su vida. Ha pasado más de un mes desde que terminamos. No creo que haya existido una tercera persona en discordia entre nosotros. Nuestra relación ya terminó, pero, si podemos rescatar una amistad, que así sea, si Dios lo permite. Es joven, guapo y talentoso. Tiene todo el derecho de rehacer su vida con Raysa, Juanita o Pepita. No se va a quedar solo”, sostuvo.

Pamela López debutará como conductora de ‘Vale Todo’

Tras su participación en La Granja VIP, Pamela López formará parte de la versión digital de ‘Vale Todo’ junto a Pati Lorena. La popular ‘Kittypam’ se mostró entusiasmada por esta nueva oportunidad en la conducción. “Estoy contenta. Es una responsabilidad y agradezco la oportunidad. Espero dar la talla, divertirme y pasarla bien”, manifestó.