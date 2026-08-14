Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte dejaron de seguirse en redes sociales: ¿qué pasó?

A pesar de que semanas atrás Ana Paula Consorte reveló que tenía planes de boda con Paolo Guerrero, la relación entre ambos habría dado un giro inesperado. La pareja dejó de seguirse en redes sociales, situación que ha despertado rumores sobre una posible crisis sentimental.
¿Cuál habría sido el detonante?
De acuerdo con información difundida en Detrás de Cámaras, el futbolista de Alianza Lima habría reposteado una publicación de su expareja Alondra García-Miró, hecho que habría generado incomodidad en la brasileña y provocado que ambos tomen tal decisión.
Aunque Paolo Guerrero eliminó posteriormente el reposteo relacionado con la modelo peruana, quien actualmente mantiene una relación con un empresario español, Ana Paula habría alcanzado a verlo y optó por tomar distancia en Instagram.
Doña Peta estaría contenta con la situación
La aparente crisis entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte también fue comentada por Kurt Villavicencio, quien dejó entrever que Doña Peta, madre del delantero de Alianza Lima, podría haber tomado de manera positiva lo sucedido debido al cariño que mantendría por Alondra García-Miró. “La más feliz sería Doña Peta, de repente”.