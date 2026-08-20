Tía lisura revela que estudiará derecho: “Me gusta defender a las personas”

Para nadie es un secreto que no hay límites para superarse, y eso lo sabe muy bien la tía de Paul Michael, conocida en el ambiente de Chollywood como la ‘Tía Lisura’, quien durante su visita al set de Detrás de Cámaras reveló que estudiará Derecho.

En conversación con Katty Villalobos y Kurt Villavicencio, la ‘Tía Lisura’ contó que se dará un tiempo para aprender más sobre la carrera universitaria que desea seguir, con el propósito de ayudar a otras personas.

“Ahora estoy enfocada en otra cosa. Quiero estudiar abogacía (Derecho)”, comentó en un primer momento, causando el asombro de Katty y Kurt, quienes le preguntaron por qué había tomado esa decisión. “Me gusta defender a la gente. Hay muchas personas que no tienen para pagar un abogado y no son escuchadas”, respondió.

¿QUIERE INCURSIONAR EN LA POLÍTICA?

Con el sueño de seguir creciendo como persona, la ‘Tía Lisura’ no descartó incursionar en la política peruana y aseguró que le gustaría tentar un cargo público. “Imagínense (que sea congresista) y (no paro) hasta presidenta. Nadie sabe (lo que puede pasar)”, expresó.