Pamela López ilusionada con su nuevo galán: "Somos salientes exclusivos, no me verán con otra persona"

A más de un mes de haber finalizado su relación con Paul Michael, Pamela López se estaría dando una nueva oportunidad en el amor. La popular ‘Kittypam’ fue vista con su nuevo galán, identificado como Franco Portales, con quien se encuentra saliendo.
Durante un evento de moda, la conductora de Vale Todo Digital fue consultada sobre Franco y no dudó en llenarlo de elogios. Además, manifestó que los seguirán viendo juntos porque a ambos les gustaría consolidar algo más que una amistad.
“Decidimos darnos una oportunidad para seguir conociéndonos y acompañándonos. Somos salientes exclusivos. No me van a ver con otra persona por el momento y espero que a él tampoco”, declaró para Detrás de Cámaras.
“NO ES NINGÚN COLÁGENO”
Pamela López dejó en claro que Franco Portales es mayor que su expareja, Paul Michael, por lo que no lo considera un “colágeno”. “Ahora va a cumplir 38 años. Es un chico soltero, no tiene hijos y se le ve superjoven. Tiene un corazón noble; estamos súper bien”, concluyó.