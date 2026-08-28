Karla Tarazona cara a cara con Kurt Villavicencio: ¿qué se dijeron los excompañeros?

Tras varios meses distanciados, Karla Tarazona y Kurt Villavicencio volvieron a coincidir en un set de televisión. El reencuentro ocurrió en la edición de este viernes de Detrás de Cámaras, donde abordaron algunos temas pendientes del pasado.

La esposa de Christian Domínguez tomó la palabra y le expresó a Kurt su incomodidad por los comentarios que realizó sobre su boda, celebrada hace menos de cuatro meses y a la que él no fue invitado. Además, Karla le aconsejó que, si en otra oportunidad desea opinar sobre ella, primero se comunique de manera privada antes de pronunciarse en un programa de televisión nacional.

“Te voy a decir algo sobre la situación que me incomodó. Tú tienes mi teléfono y pudiste haberme llamado, porque sí me molesta ver que personas cercanas a mí, como excompañeros o amigos, en vez de preguntarme directamente, utilizan un programa para dar su opinión. Me pareció una falta de respeto que, en lugar de llamarme, te sientes en otro programa sin haber escuchado mi versión ni mi descargo”, comentó Tarazona.

¿QUÉ DIJO KURT SOBRE LA BODA DE KARLA?

Días después de la boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez, Kurt Villavicencio opinó sobre el matrimonio de sus excompañeros de conducción y lanzó duras críticas que generaron la incomodidad de la esposa del cantante de cumbia.

“A Karla la he visto tantas veces casada que, para mí, el vestido de novia es como el uniforme escolar, porque la veo con el mismo vestido toda la vida. Nunca entendí la sesión de fotos con Christian en el baño. Karla, en todas sus bodas, tiene cara de palo”, declaró.